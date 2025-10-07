NBA-Beben: LeBron kündigt mysteriöse Entscheidung an

Kündigt LeBron James wirklich sein Karriereende an? Der Superstar hat mit einem Post in den Sozialen Medien für große Verwirrung gesorgt. In einem Videoclip kündigte der 40-Jährige für 18:00 Uhr deutscher Zeit am Dienstag "die Entscheidung aller Entscheidungen" an.

Die neue NBA-Saison hat noch gar nicht begonnen, doch schon jetzt dreht sich alles um LeBron James. Der Superstar der Los Angeles Lakers sorgt mit einem rätselhaften Video für Aufregung – und entfacht wilde Spekulationen über seine Zukunft. Am Montag postete der mittlerweile 40-Jährige auf seinen Social-Media-Kanälen einen mysteriösen Clip: Ein leerer Court, ein einzelner Stuhl, das Licht auf ihn gerichtet. LeBron betritt das Spielfeld, setzt sich – und sagt kein Wort. Keine Musik, keine Erklärung, nur Stille.

Eine Szene, die Erinnerungen weckt

Sofort fühlten sich Fans an seine legendäre TV-Show „The Decision“ erinnert, in der er 2010 live seinen Wechsel von Cleveland zu Miami verkündete. Auch diesmal scheint LeBron wieder etwas Großes anzudeuten. In den Kommentaren überschlagen sich die Spekulationen: Kommt der Rücktritt? Ein Vereinswechsel? Oder steckt etwas völlig anderes dahinter?

Eines steht fest: LeBron liebt das Spiel mit der Öffentlichkeit. Schon seit Wochen wird über seine Zukunft spekuliert – vor allem, nachdem seine geplante Vertragsverlängerung mit den Lakers im Sommer überraschend scheiterte. Der Grund: Beide Seiten konnten sich nicht einigen.

»Das Ende kommt eher früher als später«

Seitdem brodelt die Gerüchteküche: Zieht es den „King“ zu Golden State, um gemeinsam mit Stephen Curry eine Super-Allianz zu bilden? Tanzt er noch einmal im legendären Madison Square Garden bei den New York Knicks? Oder schließt er das Kapitel NBA endgültig?

Brisant: Beim Lakers-Media-Day gab sich der vierfache Champion nachdenklich: „Ich freue mich, noch einmal spielen zu dürfen. Aber ich weiß nicht, wann das Ende kommt – nur, dass es eher früher als später sein wird.“ Im Dezember feiert LeBron seinen 41. Geburtstag und startet in seine 23. NBA-Saison – ein Rekord. Nur 50 Spiele trennen ihn vom Allzeit-Rekord von Robert Parish. Körperlich ist er fit wie eh und je, mental scheint er aber über die Zukunft nachzudenken.

Geht’s überhaupt um Basketball?

Manche Insider sind jedoch überzeugt: Der Clip könnte gar nichts mit einem sportlichen Thema zu tun haben. Möglich, dass LeBron ein neues Business-Projekt vorbereitet. Der „King“ ist längst ein globaler Unternehmer – und arbeitet eng mit Amazon zusammen. Ausgerechnet diese Woche startet der Online-Riese ein großes Verkaufs-Event. Ein Zufall? Wohl kaum.

Fakt ist: Wenn LeBron James ein Rätsel in die Welt setzt, schaut die ganze Sportwelt hin. Am Dienstag um 18 Uhr soll das Geheimnis gelüftet werden. Dann erfahren wir, ob es das Ende einer Ära – oder der Beginn eines neuen Kapitels ist.