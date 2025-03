Neue MMA-Liga startet in Eishalle Kagran durch

Es kracht wieder in der Steffl Arena! Diesmal heizen aber nicht die Eishockey-Stars der Vienna Capitals in der Eishalle in Kagran ein, sondern die MMA-Kämpfer.

Die neue Liga XCC startet aktuell voll durch. Beim ersten Event 2024 waren schon 2.500 Fans dabei, nun soll die Steffl Arena am 17. Mai aus allen Nähten platzen. "Dieses Jahr gehen wir den nächsten Schritt: Die nächste XCC-Veranstaltung findet am 17. Mai 2025 in der Steffl Arena statt. Wir erwarten diesmal mindestens 3.500 Zuschauer und möchten damit einen neuen Maßstab für den MMA-Sport in Österreich setzen", sagt Veranstalter Ramin Shehad im Talk mit oe24. "Junge Menschen begeistern, von der Straße holen" "Unser Ziel mit XCC geht jedoch über den Sport hinaus. MMA wächst weltweit rasant und gewinnt immer mehr an Popularität. Uns ist es besonders wichtig, junge Menschen von der Straße zu holen und sie für den Sport zu begeistern", so der 27-Jährige, der selbst MMA-Erfahrung hat. Shehad erklärt: "Kampfsport vermittelt Disziplin, Selbstbeherrschung und den richtigen Umgang mit körperlicher Auseinandersetzung – nämlich ausschließlich im sportlichen Rahmen. Statistisch gesehen passieren im MMA sogar weniger Verletzungen als im Fußball." Wer sich das Event am 17. Mai nicht entgehen lassen möchte, kann sich schon jetzt auf der XCC-Homepage Tickets sichern.