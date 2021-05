Österreich-Duo in Sotschi-Gruppenphase dabei

MIt einem positiven Start ging es für Österreichs Beachvolleyballer beim World-Tour-Turnier in Sotschi los.

Österreichs Beachvolleyballer sind mit zwei Siegen und einer Niederlage in die Gruppenphase des World-Tour-Turniers in Sotschi (4*) gestartet. Katharina Schützenhöfer/Lena Plesiutschnig drehten in ihrem Auftaktmatch am Donnerstag in Russland nach verlorenem ersten Satz gegen die Polinnen Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek auf, siegten in drei Sätzen 2:1 (-22,11,11). Danach gab es eine 0:2-Niederlage gegen die Lokalmatadorinnen Nadeschda Makrogusowa/Swetlana Kholomina.

Die Qualifikanten Robin Seidl/Philipp Waller holten in ihrem einzigen Donnerstag-Spiel einen 2:1-Sieg (14,-20,15) gegen Jacob Gibb/Taylor Crabb (USA).