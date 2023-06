ÖVV-Frauen fixieren mit 3:0 gegen Nordmazedonien Platz 2 in in Silver-League-Gruppe

Österreichs Frauen-Volleyballteam hat die Gruppenphase der European Silver League mit einem klaren Sieg und Rang zwei abgeschlossen.

Die ÖVV-Auswahl besiegte am Samstag in Schwechat Außenseiter Nordmazedonien mit 3:0 (15,17,7), verpasste Rang eins in Pool A gegenüber Estland aber um einen Satz.

Damit treffen die Österreicherinnen beim Finalturnier kommendes Wochenende in Graz im Halbfinale am Samstag (20.20 Uhr) auf Montenegro. Das erste Halbfinale bestreiten um 15.00 Uhr Estland und Portugal. Dazwischen (17.35 Uhr) spielen die ÖVV-Männer gegen Lettland um den Finaleinzug. Das Frauen-Finale steigt am Sonntag um 20.20 Uhr, der Gewinner steigt in die Golden League auf.