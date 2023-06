Frauen-Volleyball-Nationalteam feiert Auftaktsieg in Silver League

Österreichs Volleyball-Frauen-Nationalteam hat am Samstag in Ried im Innkreis in der European Silver League einen 3:1 (23,-16,15,23)-Sieg gegen Lettland gefeiert.

Davor hatte es einen 3:0-Erfolg in Nordmazedonien und eine 0:3-Niederlage in Estland gegeben. Die ÖVV-Frauen sind für das für 24./25. Juni in Graz angesetzte Final Four qualifiziert. Die weiteren Heimspiele der Vierer-Gruppe werden am 14. und 17. Juni in Schwechat ausgetragen. Nächsten Samstag wird in Riga gastiert.

Österreichs Männer-Team spielt im Rahmen einer Doppel-Veranstaltung in Oberösterreich ab 17.30 Uhr gegen Ungarn (live ORF Sport +). Zum Auftakt hatte das Team von Trainer Radovan Gacic am Mittwoch in Georgien 3:0 gewonnen.