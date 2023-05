Volleyball-Herren starten mit Sieg in Silver League

Österreichs Volleyball-Nationalteam der Männer hat den ersten Auftritt in der European Silver League erfolgreich gestaltet.

Im Auswärtsspiel gegen Georgien in Tiflis setzte sich die junge Auswahl von Trainer Radovan Gacic am Mittwoch mit 3:0 (16,17,15) durch. Topscorer der Österreicher waren Michael Czerwinski und Lukas Glatz mit 14 bzw. 13 Punkten. Für das Frauen-Team setzte es im zweiten Spiel der Silver League hingegen eine 0:3-Niederlage (-15,-8,-23) in Estland.

Die im ersten Auftritt gegen Nordmazedonien erfolgreich gebliebenen Österreicherinnen treffen nun am Samstag in Ried auf Lettland (14.00 Uhr). Unmittelbar danach sind bei der Doppelveranstaltung im Innviertel die Männer gegen Ungarn (17.30 Uhr/beide live ORF Sport+) im Einsatz.