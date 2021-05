ÖVV-Männer zwingen Kroatien in die Knie

Trotz eines 3:2-Erfolgs über Kroatien gelingt den ÖVV-Männern nicht der Einzug in die Final Four der Silver League.

Das österreichische Volleyballteam der Männer hat gegen den EM-Teilnehmer Kroatien am Samstag in der Silver League einen 3:2 (17,-20,23,-10,10)-Erfolg gefeiert. Es war in Luxemburg der zweite Erfolg der ÖVV-Auswahl von Teamchef Radovan Gacic im fünften und vorletzten Match dieser Serie. Der Einzug in das Final Four gelang dennoch nicht, Kroatien hatte nach dem 3:0 gegen Ungarn schon zuvor den Aufstieg fixiert.

Topscorer der Österreicher war Clemens Ecker mit 26 Punkten. Kapitän Peter Wohlfahrtstätter kam als zweitbester Scorer auf 12 Punkte. "Es war eine richtig gute Partie, wir haben mit Freude und Leidenschaft gespielt", freute sich Ecker.