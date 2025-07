ÖVV-Star Glatz wechselt in Italiens SuperLega zu Verona

Der österreichische Volleyball-Nationalspieler Lukas Glatz wechselt von TSV Hartberg in die italienische SuperLega zu Verona Volley. Der 20-jährige Außenangreifer tritt damit in der weltweit stärksten Liga an.

Der österreichische Volleyball-Nationalspieler Lukas Glatz wechselt in die italienische SuperLega zu Verona Volley. Der 20-jährige Außenangreifer war zuvor beim TSV Hartberg aktiv. Der Transfer des Steirers erfolgte im Rahmen des 2023 lancierten Projekts "Volleyball Senza Confini", einer Kooperation zwischen Hartberg und Verona. Neue Herausforderung Die italienische SuperLega gilt als weltweit stärkste Volleyball-Liga. Für Glatz bedeutet der Wechsel den nächsten Schritt in seiner Karriere. Der TSV Hartberg bestätigte den Abgang des Nationalspielers am Montag.