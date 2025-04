Olympiasieger Lukas Märtens hat den fast 16 Jahre alten Weltrekord seines deutschen Landsmannes Paul Biedermann über 400 Meter Kraul gebrochen.

Der 23-Jährige schlug am Samstag in Stockholm nach 3:39,96 Minuten an, womit er elf Hundertstelsekunden schneller als Biedermann im Sommer 2009 schwamm.