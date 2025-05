Patrick Konrad als einziger Österreicher beim Giro d'Italia am Start

Patrick Konrad wird kommende Woche als einziger österreichischer Fahrer beim Giro d'Italia antreten. Für den erfahrenen Niederösterreicher ist es bereits die fünfte Teilnahme an der Italien-Rundfahrt.

Der 31-jährige Patrick Konrad vom Team Lidl-Trek tritt beim Giro d'Italia (Start 9. Mai in Albanien) als einziger Österreicher im Starterfeld an. Der Routinier bestreitet bereits seine fünfte Italien-Rundfahrt, nachdem er 2018 und 2020 Top-Ten-Platzierungen erreicht hatte. In seinem Team fungiert der Italiener Giulio Ciccone als Kapitän.

Favoritenkreis mit bekannten Namen

Als Topfavoriten gelten Juan Ayuso (UAE Emirates) und Primož Roglič (Red Bull-Bora). Roglič konnte den Giro bereits 2023 für sich entscheiden, ebenso wie weitere Teilnehmer Nairo Quintana (2014), Richard Carapaz (2019), Egan Bernal (2021) und Jai Hindley (2022). Auffällige Abwesenheiten sind Vorjahressieger Tadej Pogačar sowie Jonas Vingegaard und Remco Evenepoel.