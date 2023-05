Pressbaum holt gegen Traun 4. Titel in Badminton-Bundesliga

Das entscheidende 3. Finalspiel um den Mannschaftsmeistertitel in der Badminton Bundesliga in der Sporthalle des Sacre Coeur, Pressbaum ausgetragen. Nach dem Ausgleich durch den 5:3 Sieg im 2. Spiel musste die Entscheidung im 3. Spiel fallen, das wiederum von an Spannung kaum zu überbieten war.

Auch im dritten Finalspiel wurden wieder alle 8 Spiele ausgetragen, mit einem vollständig anderen Verlauf wie noch am Samstag. Die zahlreichen Zuschauer unterstützten lautstark die Pressbaumer Mannschaft und halfen somit den Meisterpokal zu holen. Beide Mannschaften traten wieder in Bestbesetzung an und zeigten Badminton auf höchstem Niveau.

Pressbaums Mannschaftsführer Adi Pratama wählte für die gesamte Partie wieder die gleiche Aufstellung wie für das 2. Finalspiel. Dagegen ließen die Trauner Sabina Balut pausieren und setzten stattdessen im Damendoppel Florentina Constantinescu ein. Begonnen wurde wieder mit dem ersten Herrendoppel. Hier trafen erneut Adi Pratama und Iskandar Zulkarnain auf die Trauner Jürgen Koch und Collins Filimon. Pressbaum gelang ein besserer Start. Im ersten Satz zogen sie vorne weg und konnten die Führung bis zum 21:17 zu behaupten. Im zweiten Satz wurde es wesentlich knapper und man musste sogar einen Satzball abwehren, bevor sie dann in der Verlängerung mit 22:20 den 2-Satzsieg fixierten und Pressbaum mit 1:0 in Führung brachten.

Als nächstes wurde das Damendoppel ausgetragen. Und hier standen diesmal Alzbeta Basova und Carina Meinke den Traunerinnen Catlyn Kruus und Florentina Constantinescu gegenüber. Mit dieser Aufstellungsvariante wollten die Trauner wohl eine erneute Niederlage im Damendoppel verhindern, was Ihnen dann auch leider gelang. Carina und Alzbeta konnten nicht ganz an ihre tolle Leistung vom Samstag anknüpfen, und so unterlagen sie knapp in 2 Sätzen mit 19:21 und 16:21. Somit gelang den Traunern der Ausgleich zum 1:1.

Titel-Krimi nach Mixed-Überraschung

Und auch das nächste Spiel sollte nicht nach Wunsch für Pressbaum ausgehen. Iskander Zulkarnain und Collins Filimon spielten im 1. Herrendoppel wieder Badminton der Extraklasse, aber diesmal mit dem besseren Ende für den Trauner. Ausgerechnet im entscheidenden Finalspiel musste Iskandar mit 20:22, 18:21 eine knappe 2-Satzniederlage hinnehmen, seine erste Niederlage im Herreneinzel in der gesamten Saison. Damit geriet Pressbaum etwas unerwartet mit 1:2 in Rückstand.

Das anschließende Dameneinzel brachte dann erwartungsgemäß einen weiteren Punkt für Traun zum 3:1. Der Estin Catlyn Kruus konnte Carina Meinke diesmal nicht so viel entgegensetzen wie noch im 2. Finalspiel. Daher war die 2-Satzniederlage mit 8:21 und 12:21 nicht überraschend. Es brachte die Pressbaumer zwar in eine sehr schwierige Situation, aber es sollte dann der letzte Punkt für Traun gewesen sein.

Auch im Mixed Doppel waren die Pressbaumer Pawel Smilowski und Alzbeta Basova bisher ungeschlagen und somit erwarteten wir hier den zweiten Punkt für Pressbaum. Nach einem furiosen Start erlaubten Pawel und Alzbeta aber den Trauner Jürgen Koch und Florentina Constantinescu wieder ins Spiel zu kommen. Zwar ging der erste Satz noch mit 21:18 an die Pressbaumer, aber den zweiten Satz holten sich die Trauner in der Verlängerung mit 25:23. Im dritten Satz fanden die Pressbaumer aber wieder zu ihrem druckvollem Spiel und holten mit 21:13 den Sieg und somit den Anschlusspunkt zum 2:3.

Pressbaum kämpft sich zurück

Somit war der Druck bei den Pressbaumer in den beiden anschließenden Herreneinzeln enorm hoch, da sie in den beiden ersten Finalspielen jeweils verloren gingen. Im 2. Herreneinzel zeigte Adi Pratama aber eine hervorragende Leistung gegen seinen Schützling im Nationalteam, Wolfgang Gnedt. Denkbar knapp, aber mit sehenswerten Ballwechseln und intelligentem Spiel verwies er den Trauner in Sätzen mit 21:19, 23:21 in die Schranken und sorgte für den wichtigen Ausgleich zum 3:3.

Anschließend machte es Jan Janostik im 3. Herreneinzel gegen Kai Niederhuber noch besser. Wie entfesselt spielte er gleich zu Beginn auf und ließ seinem Gegner bis zur 11:2 Führung im 1. Satz keine Chance. Danach konnte der Trauner noch ein wenig verkürzen, aber Jan gelang es wie erhofft den Satz mit 21:16 zu gewinnen. Und somit war der Widerstand gebrochen. Jan dominierte den zweiten Satz von Beginn an bis zum Endstand von 21:10 und sorgte unter dem Jubel der Zuschauer für die 4:3 Führung der Pressbaumer.

Somit konnten die Pressbaumer das Spiel im 2. Herrendoppel wie schon im 2. Finalspiel für sich entscheiden. Und man sah gleich das Pawel Smilowski und Philipp Drexler diesen Sieg unbedingt holen wollten. Kai Niederhuber und Wolfgang Gnedt kämpften beherzt, aber konnten dem druckvollen Spiel der Pressbaumer nicht standhalten. Nach 2 Sätzen mit 21:17 und 21:16 konnte die Mannschaft mit den begeisterten Fans den verdienten 5:3 Sieg feiern. Für die Pressbaumer war dies der vierte Meistertitel der Vereinsgeschichte und nach 3 knappen Finalniederlagen in den letzten 4 Jahren ein sehr emotionaler Sieg! Ein großer Dank gilt allen Unterstützern und Helfern des ASV Pressbaum sowie den vielen Zuschauern, die das Finale zu einem tollen Badmintonevent machten.