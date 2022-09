Kiesenhofer nur auf enttäuschendem Platz 20

Österreichs Rad-Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer hat mit ihrem Rennstall Soltec beim Auftakt-Teamzeitfahren der Vuelta wie erwartet nicht um die Spitzenplätze mitkämpfen können.

Die 31-jährige Niederösterreicherin landete am Mittwoch gemeinsam mit ihren Kolleginnen nach 19,9 km in Marina de Cudeyo auf dem 20. und damit drittletzten Platz. Den Sieg holte sich Trek-Segafredo in 23:31 Minuten, das Kiesenhofer-Team hatte 3:53 Minuten Rückstand.

Bei der achten Auflage der Frauen-Ausgabe der Spanien-Rundfahrt stehen bis Sonntag fünf Etappen über 478,3 km mit Ankunft in Madrid auf dem Programm. Kiesenhofer hegt aufgrund des Team-Zeitfahrens allerdings sowieso keine Ambitionen auf die Gesamtwertung, wie sie im Vorfeld betonte. Das Ziel der Doktorin in Mathematik, die in Lausanne lebt, sind "ein paar gute Resultate" bei den bergigen Etappen.