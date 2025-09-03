Skandal um Palästina-Protest: 11. Vuelta-Etappe abgebrochen

Die 11. Vuelta-Etappe mit Start und Ziel in Bilbao endete mit einem Riesenskandal. Wegen Palästina-Flaggen im Zielbereich wurde die Etappe abgebrochen und die Zeit für die Gesamtwertung 3 km vor dem ursprünglichen Ziel genommen. Einen offiziellen Sieger gab's nicht.

Spitzenreiter Jonas Vingegaard und Tom Pidcock hatten davor im letzten von sieben Anstiegen 10 Sekunden auf Felix Gall und die anderen Gesamtwertungs-Asse herausgeholt. Die offiziellen Zeiten ließen aber auch lange nach dem Ende des chaotischen Renntages noch auf sich warten.

Felix Gall weiter Gesamt-Fünfter

Gall hielt jedenfalls seinen fünften Gesamtrang.

Vingegaard zeigte sich enttäuscht über die Vorkommnisse, die den erhofften Tagessieg am ersten Geburtstag seines Sohnes verhinderten: "Das ist sehr schade. Ich wollte heute für ihn gewinnen. Wir haben den ganzen Tag dafür gearbeitet." Der Topfavorit aus dem Visma-Team wähnte sich aufgrund der Durchfahrt auf der vorverlegten Ziellinie vor Pidcock trotzdem als Sieger, wie er sagte.

Demonstranten lösen schon während der Etappe Chaos aus

Vor der Neutralisation hatte es gefährliche Szenen wegen auf die Strecke gelangter und gegen Absperrungen drängender Demonstranten gegeben. Sicherheitskräfte mussten mit großem Aufgebot einschreiten. Die Polizei habe einen guten Job gemacht, sagte Vingegaard. Nach seiner anfänglichen Enttäuschung über die rechtzeitig angekündigte Neutralisation habe er am Schlussanstieg aber angestachelt vom attackierenden Pidcock noch das Beste aus dem Tag gemacht.

Pro-Palästina-Proteste auch schon in den vergangenen Tagen

Bereits zu Beginn der Etappe sowie am Dienstag und auch schon im Teamzeitfahren war es zu teilweise gefährlichen Szenen aufgrund von auf der Strecke befindlichen Demonstranten mit Palästina-Fahnen und Transparenten gekommen. Am Donnerstag folgt eine mittelschwere Etappe über 145 km von Laredo über zwei Bergwertungen der Kategorie 1 nach Los Corrales de Buelna.