Sovereignity triumphiert im Kentucky-Derby vor 148.000 Fans

Der Sieg bei der 151. Auflage des Kentucky-Derbys der Galopper ist am Samstag überraschend eine Beute von Sovereignity geworden.

Jockey Junior Alvarado freute sich vor fast 148.000 Zuschauern in Louisville über den Sieg vor dem haushohen Favoriten Journalism. Die beiden Pferde hatten sich bei nassen und matschigen Bedingungen in der letzten Kurve abgesetzt, Sovereignity gewann im spannenden Finish in 2:02,31 Minuten eine Länge vor Journalism. Dritter wurde Baeza.

Von Position 18 ins Rennen

Alvorado freute sich über seinen ersten Derbysieg, dabei war er nur von 18. Position aus ins Rennen gegangen. "Ich dachte, dass ich eine große Chance habe", sagte Alvorado, der vor fünf Wochen mit einem Schulterbruch hatte pausieren müssen.