Straka verpatzt Championship-Auftakt

Wenige Tage nach dem PGA-Sieg in Philadelphia erlitt Golf-Ass Sepp Straka zum Start der 107. PGA Championship einen Rückschlag.

Als frisch gebackener Top-10-Spieler startete Straka mit hohen Erwartungen ins zweite Major des Jahres (nach dem Masters in Augusta). Denen wurde er auf der 1. Runde der US PGA Championship in Charlotte (North Carolina) nicht gerecht. Der 32-jährige Wiener spielte am Donnerstag auf dem Par-71-Platz eine 73er-Runde und reihte sich damit nur um Rang 42 ein.

Bogeys, nur ein Birdie

Straka war nach dem Triumph beim PGA-Turnier in Philadelphia als Weltranglisten-Neunter als heimlicher Mitfavorit nach Charlotte gereist. Eine Rolle, mit der er sich (noch) schwer tat. Österreichs bestem Golfprofi unterliefen Bogeys (1 über Par) auf den Löchern 3, 5, 6, 11 und 13. Immerhin gelang auf Loch 14 ein Eagle und auf Loch 7 ein Birdie (1 unter Par). Auf der 2. Runde am Samstag geht's in erster Linie einmal darum, den Cut zu erreichen und damit die beiden Entscheidungsrunden (Samstag & Sonntag) zu fixieren.