Titelkampf der Superliga: Top-Teams im Playoff-Fieber

Ab dem Wochenende ist Schluss mit dem Schonprogramm – die win2day Basketball Superliga startet wieder in die heißeste Phase des Jahres - die Playoffs!

Ganz vorne mit dabei: die UNGER STEEL Gunners Oberwart. Als Top-Seed und Titelverteidiger sind die Burgenländer das Team, das es zu schlagen gilt. In der Geschichte der win2day BSL wurde 22-mal der Meister, wer Platz eins holte – also ein gutes Omen. Trotzdem warnt Kapitän Sebastian Käferle: „Letztes Jahr haben wir als Siebenter den Titel geholt – wir wissen, dass in den Playoffs alles möglich ist.“ Gegen Kapfenberg, mit dem sie schon zum achten Mal aufeinandertreffen, erwartet er ein intensives Duell: „Die Bulls sind mit Lopez und Jones sehr gefährlich – wir müssen ruhig bleiben und unser Spiel machen", warnte der Point Guard vor Kapfenbergs Neuverpflichtung.

Flyers wollen nicht stolpern

Wels trifft auf BBC Nord Dragonz – bisher sieben Duelle, sieben Siege für die Flyers. Trotzdem bleibt Coach Sebastian Waser vorsichtig: „Die Dragonz haben Potenzial. Wir dürfen sie nicht unterschätzen.“ Die Stützen Renato Poljak (Knöchel) und Elvir Jakupovic (Schulter) sollen rechtzeitig zurückkehren. Sein Gegenüber Felix Jambor gibt mit den Dragonz eine Postseason-Premiere: im dritten Jahr win2day Basketball Superliga sind die Nordburgenländer erstmals im Playoff. Dort „wollen wir überraschen“ – auch mit der Rotation der Legionäre. Denn im Kader der Dragonz stehen sieben Imports, nur deren sechs dürfen pro Spiel aufgeboten werden. .

Rückstand als Boost

Die Swans Gmunden bekommen es erneut mit UBSC Graz zu tun. In den letzten beiden Viertelfinal-Duellen setzten sich die Swans klar durch. Coach Thomas Crab will vor allem den Heimvorteil nutzen, Kapitän Daniel Friedrich fordert Tempo und Teamleistung. Graz baut wie im Vorjahr auf Jeremy Smith, der damals sein Team bis ins Finale führte.

Am ausgeglichensten wirkt das Duell zwischen den Dukes aus Klosterneuburg und den Traiskirchen Lions. Drei der vier Saisonspiele gewannen die Lions – immer nach Rückstand. Coach Damir Zeleznik glaubt trotzdem an sein Team: „Wir wissen, was auf uns zukommt.“ Moritz Lanegger-Rest, bei dem Traiskirchen deutlich öfter gewinnt, will mit seinem Team an die letzten starken Leistungen anschließen.

win2day Basketball Superliga Playoffs:

UNGER STEEL Gunners Oberwart (1) vs. BOSCO Bulls (8)

Samstag, 12. April 2025 | 19.00 Uhr

Raiffeisen Flyers Wels (2) vs. COLDAMARIS BBC Nord Dragonz (7)

Samstag, 12. April 2025 | 17.30 Uhr

Raiffeisen Swans Gmunden (3) vs. UBSC Raiffeisen Graz (6)

Sonntag, 13. April 2025 | 17.30 Uhr

BK IMMOunited Dukes (4) – Arkadia Traiskirchen Lions (5)Samstag, 12. April 2025 | 20.15 Uhr (live auf LAOLA1)