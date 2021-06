Top-Duelle am langen Baseball-Wochenende

Neun Spiele innerhalb von vier Tagen stehen ab Donnerstag in der Baseball Bundesliga auf dem Programm.

Eröffnet wird der Baseball-Reigen durch das Spitzenspiel in der Division-Ost zwischen den Traiskirchen Grasshoppers und den Vienna Wanderers, die in der Viertelfinal-Neuauflage der vergangenen Saison gleich in drei Single-Games an nur einem Wochenende aufeinandertreffen. Auch im Westen kommt es mit dem Duell ASAK Athletics gegen die Dornbirn Indians zum Top-Dubbleheader.

Traiskirchen Grasshoppers – Vienna Wanderers

Die Vienna Wanderers treffen das erste Mal in dieser Saison auf die Traiskirchen Grasshoppers. In diesem Duell kommt es zum Aufeinandertreffen der beiden Teams, die sich 2020 ein sehenswertes Duell im Viertelfinale geliefert haben, wo die Hoppers im Entscheidungsspiel in einem Extra-Innings-Drama die Oberhand behielten. In der äußerst engen Divison-Ost sind die anstehenden Duelle als Standortbestimmung zu sehen. Momentan sind beide Teams auf Playoff-Kurs, die Hoppers – auch aufgrund der einfacheren Auslosung zu Saisonbeginn – stehen gemeinsam mit den Metrostars an der Tabellenspitze. Nach Niederlagen gerechnet, trennt die Mannschaften genau ein Spiel. Zum ersten Mal in diesem Aufeinandertreffen stehen drei Single-Game innerhalb von drei Tagen auf dem Programm. Die Wiener wollen dabei auf alle verfügbaren Pitcher zurückgreifen. Während die Grasshoppers kürzlich zwei Niederlagen im Duell mit den Metrostars hinnehmen mussten, setzten sich die Wanderers zumindest in einem vom zwei Spielen gegen die Diving Ducks durch. Bei den Hoppers sind soweit alle fit, auch Sascha Obermayer ist nach seinem Trip mit dem U12-Nationalteam wieder mit an Bord.

Wr. Neustadt Diving Ducks – Blue Bats Schwechat

Die Wr. Neustadt Diving Ducks und die Blue Bats Schwechat treffen am kommenden Wochenende in zwei Single-Night-Games aufeinander. Während die Ducks um den Einzug in die Top-3 kämpfen, scheint der Aufsteiger im Osten bereits etwas abschlagen zu sein. In ihrer Division weißen sie als einziges Team eine negative Bilanz auf. Der kanadische Neuzugang der Blue Bats, Levi Moon, laboriert weiterhin an einer Knöchelverletzung. Über seinen Einsatz als Catcher kann erst kurzfristig entschieden werden. Die Diving Ducks erlebten am vergangenen Wochenende eine Achterbahnfahrt, bei der sie am Ende großen Kampfgeist bewiesen und nach einer deutlichen Niederlage gegen die Wanderers umgehend zurückschlugen. Für die Niederösterreicher, die vor allem gegen vermeintliche Favoriten meist groß aufspielen, gilt es nun gegen den Nachzügler der Division Ost Stabilität ins Spiel zu bekommen.

Hard Bulls – Feldkirch Cardinals

Am Samstag empfangen die Hard Bulls zum Vorarlberg-Derby-Doubleheader. Das letzte Aufeinandertreffen in Feldkirch endete vor wenigen Wochen mit einem Split. Die Bulls arbeiteten in der Zwischenzeit an allen „Baustellen“ (Pitching, Defense und Offense). Der Neuzugang in Hard, Pitcher Marcus Fukuhara, konnte sich bereits gut ins Team einbringen und brennt auf sein erstes Heimspiel im Ballpark Hard. Doch auch bei den Cardinals hat sich in der Zwischenzeit einiges getan. Nach dem erfolgreichen Debüt von Zak Johson, hoffen die Cardinals beim Spiel gegen die Bulls auch auf den zweiten neuen Import-Spieler Sören Hanson zurückgreifen zu können. Wie Zak, ist er auch am Mound, als auch im Infield und als Schlagmann einsetzbar.

ASAK Athletics – Dornbirn Indians

Während die Indians nach der Ligapause zu Pfingsten auch letztes Wochenende spielfrei waren, mussten die ASAK Athletics in Feldkirch eine etwas überraschende Niederlage einstecken. Trotz des Splits in Feldkirch sind die Attnanger im Westen der erste Verfolger der Indians. Außerdem fanden die Athletics mit dem starken ehemaligen Import David Brandt eine gefährliche Verstärkung. Der Roster der Indians hat ebenfalls Zuwachs erhalten. Der US-Pole Dominick Golubiewski hat sich den Indians für den Rest der Saison angeschlossen. Golubiewski spielte nach seiner College Karriere in Polen, Deutschland (Stuttgart und Mainz) und auch Australien (Morley, WA).