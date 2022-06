Tour de France endet erstmals nicht in Paris

Die Tour de France soll im Sommer 2024 in Nizza enden und damit erstmals in der Geschichte nicht in Paris

Das berichtete die italienischen Zeitung "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch. Der Start der Rundfahrt erfolge demnach in Florenz - auch das wäre ein Novum, denn noch nie richtete Italien den Grand Départ aus. Die Tour-Veranstalter in Paris bestätigten den Bericht zunächst nicht.

Eigentlich endet die dreiwöchige Tour immer auf dem Prachtboulevard Champs-Élysées in Paris. Laut "Gazzetta"-Angaben aber werde mit dieser Tradition in zwei Jahren gebrochen, weil die Hauptstadt dann schon in den finalen Olympia-Vorbereitungen sei. Die letzte Etappe am 21. Juli ist nur fünf Tage vor der Eröffnungsfeier der Sommerspiele geplant.

Heuer beginnt die Tour am 1. Juli in Kopenhagen, im Jahr darauf ist das spanische Baskenland Gastgeber des Grand Départ.