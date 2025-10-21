Tsitsipas sagt für Wien ab, Rublew schon out

Stefanos Tsitsipas hat seinen Start bei den Tennis-Erste-Bank-Open am Dienstag kurzfristig abgesagt.

Der Weltranglisten-25. aus Griechenland begründete dies mit einer Rückenverletzung. Der als Lucky Loser in den Bewerb gerutschte Serbe Hamad Medjedovic musste sich erwartungsgemäß dem als Nummer vier gesetzten Italiener Lorenzo Musetti mit 4:6,3:6 geschlagen geben. Überraschend das Aus kam hingegen für Andrej Rublew, der dem Briten Cameron Norrie mit 2:6,7:6(5),2:6 unterlag.

Rublew war die Nummer sieben des Turniers. Damit sind bei dem mit mehr als 2,7 Millionen Euro dotierten ATP500-Hartplatz-Event schon zwei gesetzte Spieler ausgeschieden. Am Montag hatte zum Auftakt der auf Position fünf eingestufte Russe Karen Chatschanow, der vergangenes Jahr in der Stadthalle im Finale war, gegen den Niederländer Tallon Griekspoor mit 3:6,7:5,4:6 den Kürzeren gezogen.

Musetti ließ sich durch die kurzfristige Änderung seines Gegners nicht aus dem Konzept bringen, nach etwas mehr als eineinviertel Stunden war der Sieg in der Tasche. Musettis Partien in den nächsten Wochen werden auch von ÖTV-Seite genau verfolgt, ist der Weltranglistenachte doch nach der Absage von Jannik Sinner Italiens Nummer eins im Davis-Cup-Viertelfinal-Duell mit Österreich am 19. November in Bologna. In Wien peilt der 23-jährige French-Open-Halbfinalist sein drittes Saisonfinale nach jenen in Chengdu und Monte Carlo an.