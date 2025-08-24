Vienna Vikings kennen ihren Halbfinal-Gegner

Die Vienna Vikings treffen am Samstag (15.00) auf der Hohen Warte im Halbfinale der European League of Football (ELF) auf Nordic Storm.

Das Team aus Kopenhagen entthronte am Sonntag Titelverteidiger Rhein Fire in der 1. Play-off-Runde mit einem 28:23-Heimerfolg. Die Dänen schafften gleich in ihrem ersten Jahr in der ELF den Sprung in die Top vier und treffen nun erstmals auf die Vikings. Das zweite Halbfinale nächsten Sonntag bestreiten die Munich Ravens und Stuttgart Surge.

Die Stuttgarter hatten am Samstag daheim die Madrid Bravos klar mit 41:17 bezwungen und reisen nun nach München. Das Finale findet am 7. September in Stuttgart statt. Rhein Fire hatte zuletzt die ELF zwei Mal in Folge für sich entschieden, im Vorjahr schlug das deutsche Team die Vikings im Endspiel.