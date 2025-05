Von Auto angefahren: Große Sorge um Rad-Legende Jan Ullrich

Der frühere Tour-de-France-Sieger ist bei einem Radtraining in der Nähe seines Wohnorts von einem Auto angefahren worden und hat sich dabei mehrere Verletzungen zugezogen.

Wie Eurosport unter Berufung auf Ullrichs Management berichtet, erlitt der ehemalige Radprofi einen Schlüsselbeinbruch sowie zahlreiche Prellungen und Hautabschürfungen. Nach dem Unfall wurde Ullrich ins Krankenhaus gebracht und dort medizinisch versorgt.

Ullrich hätte in den kommenden Tagen als Experte bei Eurosport auftreten sollen – in der Sendung Velo Club, die im Anschluss an die Etappen des Giro d’Italia ausgestrahlt wird. Aufgrund des Unfalls musste der geplante Studiobesuch nun abgesagt werden.

Ob und wann Ullrich sich wieder vor der Kamera zeigt, ist derzeit unklar. Sein Zustand sei nach Angaben seines Managements stabil.