Karsten Warholm und Elaine Thompson-Herah sind die Leichtathleten des Jahres.

Der Norweger und die Jamaikanerin haben bei den Olympischen Spielen in Tokio für Glanzlichter gesorgt. Warholm lief über 400 m Hürden in 45,94 Sekunden zu Gold und pulverisierte dabei seinen eigenen Weltrekord. Thompson-Herah war die Sprint-Königin der Spiele in Japans Hauptstadt. Sie gewann über 100 und 200 m mit den zweitschnellsten Zeiten der Geschichte sowie mit der Staffel Gold.