Weltrekord: Salzburger Kraftsportler zieht 81-Tonnen-Zug

Franz Müllner, alias 'The Austrian Rock" stellte in Peru einen neuen Weltrekord auf. Er zog einen 81-Tonnen schweren Zug rund zehn Meter.

Sein Durst nach Weltrekorden ist bei dem Salzburger Kraftsportler aber nicht gestillt. In den kommenden drei Jahren will Müllner sieben Weltrekorde auf sieben Kontinenten aufstellen. Insgesamt hat "The Austrian Rock" bereits 50 Weltrekorde auf seinem Konto. In Peru war es aber eine "schwere" Angelegenheit. Müllner zog nur wenige Kilometer vom Machu Picchu einen 81-Tonnen Zug auf einer ebenen Stelle. Er bewegte den Zug schlussendlich ganze 10,60 Meter - Weltrekord. Und das ganze auf 2.780 Meter Seehöhe. Abgenommen wurde der Weltrekord vom "Rekord Institut Deutschland" (R.I.D).

Im Anschluss fand eine Pressekonferenz mit dem Bürgermeister Ollantaytambo statt, wo Franz Müllner eine Urkunde und traditionelles Gewand überreicht wurde. Im Juni soll dann der nächste Weltrekord für Müllner folgen. In den Niederlanden will das "Kraftpaket" dann mehrere LKWs zusammen ziehen.