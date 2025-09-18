WM-Wunder: Burgenländerin läuft mit 24 Projektil-Splittern um Medaille

Ihre Geschichte sorgt bei der Leichtathletik-WM für einen Gänsehaut-Moment.

Caroline Bredlinger (25) läuft heute bei der Leichtathletik-WM in Tokio über 800 Meter (ab 12:55 Uhr live in ORF Sport+) – trotz 24 Projektil-Splittern im Körper!

Splitter im Becken

Die Österreicherin wurde 2014 als 13-Jährige bei einer Horror-Nacht in ihrem Heimatdorf angeschossen. Seitdem stecken Splitter im Becken, die Ärzte können sie nicht entfernen. Schmerzen begleiten sie bis heute – aufgeben war für sie trotzdem nie eine Option. Bredlinger in der BILD-Zeitung: „Selbst mit 13, wie ich da am Boden gelegen bin, war mein erster oder zweiter Gedanke: ‚Kann ich noch laufen?‘ Es war für mich nie eine Option, aufzuhören.“

Platz 3 reicht für Halbfinale

Jetzt erfüllt sich Bredlinger ihren größten Traum: erste WM-Teilnahme! Um ins Halbfinale einzuziehen, muss sie heute mindestens Dritte im Vorlauf werden.