Wrestling-Aufreger: Wiener Champion geht auf Barca-Stars los

Die WWE ist mit ihrer großen Europa-Tour in Barcelona gestartet. Auf der Road to Wrestlemania in Spanien sorgte der Wiener World Heavyweight-Champion Gunther für Wirbel.

Smackdown eröffnete die Europa-Festspiele in der katalanischen Metropole - das ließen sich auch die Barcelona-Kicker nicht entgehen. Super-Jungstar Lamine Yamal und seine Teamkollegen Alejandro Baldé und Héctor Fort saßen in der ersten Reihe. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Und wurden prompt Zielscheibe für den Wiener Gunther: Er provozierte die Barca-Stars mit einem "Hala Madrid!" - dem Leitspruch von Erzrivale Real. Es hagelte natürlich Buh-Rufe, auch die Barcelona-Stars waren schockiert. Die WWE ist aktuell in ganz Europa auf Tour, auch in Wien machen die Wrestling-Superstars am 29. März einen Stopp.