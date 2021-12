Golf-Beauty sendet heiße Weihnachtsgrüße

Auf Social Media verzückt Golf-Beauty Paige Spiranac ihre Fans mit weihnachtlichen Grüßen.

Seit einiger Zeit mischt sie die Golfszene auf - nun erfreut sie ihre zahlreichen Fans auf Instagram mit heißen Weihnachtsgrüßen. Golf-Beauty Paige Spiranac zeigt sich in Advent-Stimmung und postete anlässlich des Nikolaustags zwei Schnapschüsse im Weihnachts-Outfit.

Auf dem ersten Foto zeigt sich die 28-Jährige als sexy Nikoläusin, auf dem zweiten als aufreizende Weihnachts-Wichtel-Frau. Ansonsten macht die US-Amerikanerin auf den Golfplätzen dieser Welt eine gute Figur. Doch eigentlich war das gar nicht ihr Plan.

Der Traum von Olympia

In ihrer Jugend träumte Spiranac von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen - als Turnerin! Talentiert war die hübsche Blondine alle mal - Sie turnte sich bis in die Elite der USA vor. Doch mit 12 Jahren kam der Schicksalsschlag: Spiranac brach sich zweimal die Kniescheibe.

Nach einer Erkrankung kam die Amerikanerin zum Golf-Sport, wurde 2015 für kurze Zeit Profi. Bei der Cactus Tour gewann sie 2016 ihr erstes Profi-Turnier. Nur kurze Zeit später plante sie den Aufstieg in die Elite-Liga LPGA, verpasste jedoch die Qualifikation. Nach einem zweiten gescheiterten Versuch beendete sie im Dezember 2016 ihre Karriere - nur ein Jahr nach ihrem Beginn. Stattdessen modelt Spiranac (u.a. Sports Illustrated) jetzt und verdient ihr Geld durch Werbeverträge.

Ob nun Profi oder nicht - mit Sicherheit verzaubert uns Paige mit diesen schönen weihnachtlichen Bildern!