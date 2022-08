Malmö-Profi schickt Bruder zur Hochzeit als Vertretung

Mohamed Buya Turay vom schwedischen Erstligisten Malmö FF wurde auf seiner eigenen Hochzeit vermisst. Kalte Füße waren aber nicht der Grund für das Fehlen des Bräutigams. Als Grund nennt Turay die Forderung seines Arbeitgebers früher zum Team als geplant zu stoßen. Der Angreifer postete zwar drei Fotos von sich und seiner Ehefrau, vermeldete aber danach, dass die Fotos vor dem Hochzeitstermin aufgenommen wurden.

???????????????????? I married my sweetheart, wife and my Best friend today!!! What an amazing human being!!! And What a blessing!!! Mrs SBT???????? Suad Baydoun



I can’t wait to enjoy life with you together soboti ????????????‍♂️. pic.twitter.com/nEw4siV0QF