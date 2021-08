Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist seit geraumer Zeit Single. In seiner Liebeswelt soll es jetzt Neuigkeiten geben.

Sechs Jahre ist es mittlerweile her, dass Lewis Hamilton eine Frau an seiner Seite hatte. 2015 scheiterte die acht Jahre lange Beziehung mit Nicole Scherzinger. Damals gestand Hamilton: "Ich bin ein workaholic, ich habe keine Zeit für so etwas."

Wie "dailymail" und "thesun" berichten, ist Hamilton offensichtlich wieder offen für Neues. Der sechsfache Formel-1-Weltmeister hat Model Camila Kendra in sein Haus in Colorado eingeladen. Wie Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Account zeigen, trägt sie gemütlich ein Hemd von Hamilton. Ein weiteres Bild enthüllt sogar einen Sieger-Pokal von Hamilton in seinem Luxusanwesen.

Die hübsche 27-Jährige wurde in der Dominikanischen Republik geboren und beendete vor kurzem ihre achtmonatige Romanze mit dem US-Bachelor-Star Tyler Cameron. Ihre rund 428.000 Abonnenten waren begeistert, als sie sie in Lewis' Haus gesehen haben. Ein Fan schrieb: "Gut für sie – er wurde gerade zum Sportler des Jahres in Großbritannien gewählt", während ein anderer Lewis Hamilton als "ein Upgrade" bezeichnete.

© Instagram@camila.kendra ×

Außerdem hat Hamilton selbst ein freizügiges Bild von Camila auf Instagram geliked. Scheint so, als hätte der Mercedes-Pilot eine erholsame Zeit in der Formel-1-Sommerpause. Am letzten August-Wochenende wartet der GP von Belgien auf ihn.