ÖSV-Star Mayer sorgt für Lacher im Netz

Matthias Mayer amüsiert seine Fans mit einem lustigen Selbstporträt.

Matthias Mayer zählt zu den größten Ski-Stars im Lande. Bei den Speed-Bewerben fährt der 30-jährige Kärntner regelmäßig ums Podium. Zuletzt durfte Mayer kurz vor dem Jahreswechse (30. Dezember 2020)l einen Sieg bei der Bormio-Abfahrt vor seinem Teamkollegen Vincent Kriechmayr bejublen.

"Winter oder Sommer?"

Dass der Skirennläufer auch Humor besitzt, bewies "Mothl" mit seinem jüngsten Instagram-Post. Mayer startete eine Umfrage auf der Social-Media-Plattform. Zwei Fotos mit der Frage - Winter oder Sommer? - stehen zur Auswahl. Auf dem ersten Bild ist ein idylische, vom schneebedeckte Holzhütte zu erkennen. Der Winter brachte in seiner Heimat Kärnten heuer besonders viel Schnee.

© Instagram/matthiasmayer_

Das zweite Foto zeigt den Ski-Star in einem ungewöhnlichen Outfit bei Sonnenschein im Sommer. Kuriose Szene: Der muskelbepackte Speed-Athlet tauschte seinen Rennanzug mit einem Ballerina-Tutu, nur die Skischuhe behielt Mayer an. In einer Ballett-Pose samt einer Blume im Haar, erfreut sich der Ski-Star an den sommerlichen Temperaturen.

© Instagram/matthiasmayer_

Da kann sich selbst ÖSV-Kollegin Nici Schmidhofer das Lachen nicht verkneifen. Bei diesem witzigen Schnappschuss fällt die Wahl nicht schwer: Ganz klar wählen die Fans des Olympia-Siegers von 2018 das Sommer-Bild.