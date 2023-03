Sorge um ehemaligen Man-City-Star Agüero

Sorge um Ex-Fußball-Star Sergio Agüero. Der Argentinier fasst sich während eines Livestreams an die Brust und erleidet eine Herzrhythmusstörung. Diese Störungen sorgten auch vor rund eineinhalb Jahren für das Karriereende des Kickers.

Am 15. Dezember 2021 hing Sergio Agüero (34) seine Fußballschuhe an den Nagel. Für das plötzliche Karriereende sorgte das Herz des damals 33-jährigen Argentiniers. In einem Ligaspiel des FC Barcelona gegen Deportivo Alaves fasste sich Agüero im Oktober 2021 erstmals an die Brust und lag benommen auf dem Boden. Laut seinem Kardiologen ist der Auslöser eine Virusinfektion. Entgegen von Behauptungen habe diese aber nichts mit dem Coronavirus oder der Imfpung dagegen zu tun.

Nach seinem Rücktritt vom aktiven Profifußball widmete sich der Ex-Barcelona und Manchester-City-Profi dem Onlinestreaming und ist regelmäßig auf der Plattform "Twitch" als Streamer zu sehen. Eben auf jenem Medium fasst sich der 101-fache Teamspieler Argentiniens an die Brust und hielt kurz inne. Auf Nachfrage seines besorgten Streaming-Kollegen, einen Arzt zu rufen, erklärte er: "Nein, nein. Ich habe einen Chip und der wird ein Signal senden."

© Screenshot Twitch ×

Kun Aguero casually suffering a mini heart arrhythmia live on Twitch.pic.twitter.com/mz4hi4ecvK — Football España (@footballespana_) March 30, 2023

In seiner aktiven Laufbahn als Profifußballer spielte "Kun" Agüero in der Heimat für Independiente, ehe es 2006 erstmals nach Europa zu Atlético Madrid ging. Es folgte fünf Jahre später (2011) der wechsel in die Premier League zu Manchester City, wo er in einem Herzschlag-Ligafinale die "Skyblues" mit seinem legendären Tor gegen die Queens Park Rangers in der Nachspielzeit zum ersten Titel nach über 44 Jahren schoss. Im Juli 2021 folgte der Wechsel zum FC Barcelona, wo er nach nur fünf Einsätzen seine Karriere beenden musste.

Zu seinen größten Erfolgen zählten unter anderem fünf Meisterschaften mit Manchester City, ein Europa-League-Titel mit Atlético Madrid, Sieg der Copa América mit Argentinien sowie zwei U20-WM-Titel und Olympia Gold.