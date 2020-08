Verdehte SIE Ibrahimovic etwa den Kopf?

Geht Zlatan Ibrahimovic etwa fremd? Obwohl der Milan-Star verheiratet ist, turtelt er mit einer anderen Frau.

In Italien ist die Meisterschaft zu Ende. Die Serie-A-Kicker dürfen den wohlverdienten Urlaub genießen. Auch Superstar Zlatan Ibrahimovic (38) dem AC Mailand für kurze Zeit fernbleiben. Vor einer Woche sah man den Knipser gemeinsam mit seiner Ehefrau Helena Seger (49) und ihren beiden Söhnen Maximilian (13) und Vincent (12) auf einer Yacht in Sassari. Ein gemütlicher Familienurlaub, könnte man meinen. Doch ist beim schwedischen Angreifer wirklich alles so harmonisch wie es scheint?

Ist bei den Ibrahimovics denn wirklich alles so harmonisch, wie es auf den Ferienbildern den Anschein macht? Vor Kurzem wurde nämlich eine andere Dame an Zlatans Seite gesichtet – und noch dazu eine Altbekannte!

Zur Zeit des Corona-Lockdowns arbeiteten "Ibra" und die italienische TV-Moderatorin Diletta Leotta (29) zusammen für einen Werbefilm für die Trainings-App "Buddyfit" Anscheinend gab es ein erneutes Wiedersehen. Die beiden wurden offenbar kürzlich in einem Restaurant auf Sardinien gesichtet. Die hübsche Italienerrin feierte ihren 29. Geburtstag auf der Insel.

Die italienischen Zeitungen griffen die Gerüchte auf und stellten wilde Behauptungen in den Raum. Sind die beiden etwa ein Paar? Geht da etwa doch mehr als eine reine Geschäfts-Beziehung? - Alles Spekulationen. Das italienische Magazin «Chi» setzte dem Ganzen die Krone auf und schrieb auf ihrem Cover sogar die Überschrift: "Das Überraschungspaar des Sommers".

Leottas Berater streitet die Gerüchte ab

Gegenüber der "SunSport" gab ein Sprecher an, dass es sich auf ein rein berufliches Treffen beschränkte. "Es gibt keinen Kommentar, da es keine Beziehung zwischen den beiden gibt, abgesehen von einer professionellen Zusammenarbeit als Botschafter von Buddyfit", hieß es.

Erst kürzlich trennte sich die DAZN-Moderatorin vom italienischen Profi-Boxer Daniele Scardina (28). Sie ist also wieder zu haben - im Gegensatz zu Ibrahimovic. Der Stürmer ist seit 2006 mit dem Ex-Model Helena Seger verheiratet.

Eine weitere Konstante in seinem Leben könnte der AC Mailand werden. Der exzentrischen Fußball-Star wird laut Italienischen Medienberichten seinen Vertrag bei den Rossoneri um ein weiteres Jahr verlängern.