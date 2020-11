Maradona: Die Hand Gottes ist tot

Diego Maradona ist tot. Der für viele beste Fußballer der Geschichte wurde 60 Jahre alt.

Buenos Aires. Die Fußball-Welt trauert um Diego ­Armando Maradona. Der ehemalige argentinische Weltfußballer erlitt einen Herzstillstand. Zuletzt hatte sich der Weltmeister von 1986 wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn einer Operation unterziehen müssen.

Schock. Nach der erfolgreichen OP wurde Maradona am 11. November entlassen und sollte sich mithilfe der Pflege seiner Tochter Giannina in Tigre von dem Eingriff erholen. Nur 14 Tage später folgt die Schocknachricht für Fans weltweit.

Mit Maradona verliert der Fußball einen der größten Stars aller Zeiten. 1986 führte er Argentinien als Kapitän zum WM-Titel, erhielt die Auszeichnung zum besten Spieler des Turniers.

In Neapel machte sich Maradona unsterblich

Legendär dabei: das Viertelfinale gegen England (2:1). Maradona erzielte beide Tore, das erste davon irregulär mit der Hand über dem Kopf. Später sagte er über den Treffer: „Es war der Kopf Maradonas und die Hand Gottes.“ Das zweite Tor, bei dem er mit einem 60-Meter-Solo die komplette englische Hintermannschaft ausdribbelte, wurde 2002 zum Tor des Jahrhunderts gewählt.

Absturz. Beim SSC Napoli machte er sich unsterblich, führte den Klub zu zwei Meisterschaften, einem Pokalsieg und einem UEFA-Cup-Triumph. Aber schon in Neapel zeigt sich Maradonas Hang zum exzessiven Leben. Er lässt sich von der Camorra mit Kokain und Prostituierten versorgen. Er wird drogenabhängig. In der Folge fällt der Fußballkünstler fast nur noch mit Skandalen auf. Seine Trainerkarriere verlief nicht ansatzweise so erfolgreich wie seine aktive Zeit. Zuletzt betreute er den argentinischen Klub Gimnasia y Esgrima La Plata.