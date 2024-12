Qualifikant Campbell siegte in fünf Sätzen.

Mensur Suljovic ist am Donnerstagabend gleich in der ersten Runde der PDC-WM in London ausgeschieden. Österreichs einziger Vertreter bei dem Darts-Highlight unterlag dem kanadischen Qualifikanten Matt Campbell mit 2:3. Der 52-jährige Suljovic war zum 16. Mal im Alexandra Palace mit von der Partie und hat drei Mal das Achtelfinale erreicht. Die mit umgerechnet drei Millionen Euro dotierte WM wird am 3. Jänner im Finale entschieden.