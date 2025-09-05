Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
Super-Samstag auf ServusTV: Über 10 Stunden Live-Sport
© ServusTV

TV-Marathon

Super-Samstag auf ServusTV: Über 10 Stunden Live-Sport

05.09.25, 23:30
Teilen

Am Samstag wird ServusTV zum Sport-Sender. Der Salzburger Red-Bull-Ableger überträgt 10 Stunden live von Formel 1, MotoGP, Fußball-WM-Quali & Co.

Los geht der Super-Samstag auf ServusTV bereits um 10.40 Uhr mit der Vorberichterstattung zum MotoGP in Katalonien.

15 Uhr: MotoGP-Sprintshow von Marc Marquez in Barcelona

Um 15 Uhr hebt der außerirdische Marc Marquez im Sprint ab - alles andere, als ein weiterer Ausbau seines WM-Vorsprungs von aktuell 175 Punkten gegenüber "Verfolger" Alex Marquez wäre eine Überraschung.

Nach einem kleinen Abstecher zum Mountainbike-Weltcup (ab 11.50 Uhr) und später auch zur Super-Bike nach Magny-Cours geht's zum F1-Klassiker nach Monza.

16 Uhr: F1-Qualifying, Mathias Lauda erinnert sich an seinen Vater

Rund um Training (ab 12.30 Uhr) und Qualifying (16 Uhr) erinnert auch der Red-Bull-Sender an diesem Wochenende an Niki Laudas ersten WM-Gewinn am 7. September 1975, wobei ServusTV-Experte Mathias Lauda, sowie die langjährigen Lauda-Wegbegleiter Helmut Marko und Toto Wolff ausführlich zu Wort kommen werden.

Höhepunkt: WM-Quali mit vielen Schmankerln 

Ab 19.25 Uhr melden sich die ServusTV-Fußballexperten von der Linzer Gugl. Neben den Erkenntnissen der Ex-Teamspieler Florian Klein (hat als Linzer Heimvorteil) und Martin Harnik wird uns das Reporterteam mit spannenden Backstage-Storys versorgen. So verrät Teamkoch Fritz Grampelhuber aus Bad Goisern, was bei David Alaba & Co. auf den Teller kommt.

Der ehemalige Rapid-Trainer und Zypern-Insider Damir Canadi hat unseren Gegner unter die Lupe genommen. 

Teamchef Ralf Rangnick gibt eines seiner seltenen Interviews.

Anpfiff um 20.45 Uhr, Zeugnis zum Abschluss

Anpfiff zum WM-Qualifikationsspiel Österreich - Zypern ist um 20.45 Uhr. Klein und Harnik werden ihren ehemaligen Kollegen vom Rasen-Studio aus auf die Beine schauen. Und nach Schlusspfiff jedem einzelnen Schulnoten verpassen. 

Die Möglichkeit, sich bei den ServusTV-Lehrern zu verbessern, gibt's erst wieder am 12. Oktober in Rumänien. Die Partien in Bosnien-Herzegowina (9. September) und daheim gegen San Marino (9. Oktober) laufen im ORF.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden