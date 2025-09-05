Super-Samstag auf ServusTV: Über 10 Stunden Live-Sport

Am Samstag wird ServusTV zum Sport-Sender. Der Salzburger Red-Bull-Ableger überträgt 10 Stunden live von Formel 1, MotoGP, Fußball-WM-Quali & Co.

Los geht der Super-Samstag auf ServusTV bereits um 10.40 Uhr mit der Vorberichterstattung zum MotoGP in Katalonien.

15 Uhr: MotoGP-Sprintshow von Marc Marquez in Barcelona

Um 15 Uhr hebt der außerirdische Marc Marquez im Sprint ab - alles andere, als ein weiterer Ausbau seines WM-Vorsprungs von aktuell 175 Punkten gegenüber "Verfolger" Alex Marquez wäre eine Überraschung.

Nach einem kleinen Abstecher zum Mountainbike-Weltcup (ab 11.50 Uhr) und später auch zur Super-Bike nach Magny-Cours geht's zum F1-Klassiker nach Monza.

16 Uhr: F1-Qualifying, Mathias Lauda erinnert sich an seinen Vater

Rund um Training (ab 12.30 Uhr) und Qualifying (16 Uhr) erinnert auch der Red-Bull-Sender an diesem Wochenende an Niki Laudas ersten WM-Gewinn am 7. September 1975, wobei ServusTV-Experte Mathias Lauda, sowie die langjährigen Lauda-Wegbegleiter Helmut Marko und Toto Wolff ausführlich zu Wort kommen werden.

Höhepunkt: WM-Quali mit vielen Schmankerln

Ab 19.25 Uhr melden sich die ServusTV-Fußballexperten von der Linzer Gugl. Neben den Erkenntnissen der Ex-Teamspieler Florian Klein (hat als Linzer Heimvorteil) und Martin Harnik wird uns das Reporterteam mit spannenden Backstage-Storys versorgen. So verrät Teamkoch Fritz Grampelhuber aus Bad Goisern, was bei David Alaba & Co. auf den Teller kommt.

Der ehemalige Rapid-Trainer und Zypern-Insider Damir Canadi hat unseren Gegner unter die Lupe genommen.

Teamchef Ralf Rangnick gibt eines seiner seltenen Interviews.

Anpfiff um 20.45 Uhr, Zeugnis zum Abschluss

Anpfiff zum WM-Qualifikationsspiel Österreich - Zypern ist um 20.45 Uhr. Klein und Harnik werden ihren ehemaligen Kollegen vom Rasen-Studio aus auf die Beine schauen. Und nach Schlusspfiff jedem einzelnen Schulnoten verpassen.

Die Möglichkeit, sich bei den ServusTV-Lehrern zu verbessern, gibt's erst wieder am 12. Oktober in Rumänien. Die Partien in Bosnien-Herzegowina (9. September) und daheim gegen San Marino (9. Oktober) laufen im ORF.