Tennis-Star Thiem steht vor Karriereende

Laut Bericht der "Salzburger Nachrichten" ist das Karriereende von Dominic Thiem (30) im Herbst beschlossen.

Demnach bereitet Österreichs Tennis-Star Dominic Thiem seinen Rücktritt aus dem Profi-Tennis mit Saisonende vor. Er plane bereits seine Karriere im Herbst zu beenden, heißt es im Bericht. Der Niederösterreicher soll bereits seine Partner und Sponsoren darüber informiert haben. Noch gibt es keine offizielle Bestätigung dazu.

Das letzte Profi-Turnier für Tennis-Ass Thiem könnte damit die Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle im Oktober sein. Thiem hatte bereits zuvor darüber nachgedacht, die Karriere nach dieser Saison zu beenden, wenn es weiterhin nicht laufe. So sagte er bereits, dass es karrieretechnisch "in die Zielgerade" gehen würde.

Im Herbst 2021 hatte sich Dominic Thiem beim Rasenturnier auf Mallorca eine Handgelenksverletzung zugezogen – seither konnte der US-Open-Sieger nicht mehr an seine früheren Leistungen anschließen.