3:6, 4:6, 2:6 - Starker Misolic muss sich Djokovic geschlagen geben

Die große Sensaton in Paris ist ausgeblieben. Unsere neue Tennis-Hoffnung Filip Misolic muss sich in der 3. Runde der French Open nach hartem Kampf dem Rekord-Grand-Slam-Sieger Novak Djokovic mit 3:6, 4:6, 2:6 geschlagen geben.

Filip Misolic ist bei seinem Premierenauftritt in der 3. Runde eines Tennis-Grand-Slam-Turniers kein Erfolgserlebnis vergönnt gewesen. Der 23-jährige Steirer hielt im French-Open-Duell mit Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic am Samstag zwar phasenweise gut mit, zog aber nach 2:08 Stunden 3:6,4:6,2:6 den Kürzeren. Roland Garros 2025 wird trotzdem als größter Karriereerfolg in Erinnerung bleiben, neben 168.000 Euro Preisgeld wird er sich im Ranking in die Top-140 schieben.

Misolic machte zwar im ersten Aufschlagspiel des besten Tennisspielers aller Zeiten keinen Punkt, glänzte gleich danach aber in einem Marathon-Game mit Nervenstärke und stellte nach sieben abgewehrten Breakchancen auf 1:1. Auch in seinem zweiten Service-Game wehrte er einen weiteren Breakball ab, diesmal dank des dritten Punktes via Stopp. Breakchance Nummer zehn war am Ende zu viel, das aber äußerst unglücklich. Misolic setzte in einer Rallye den dritten Smash in Folge ins Out und lag mit 2:4 hinten.

Erste Aufschläge kamen zu wenig

Diesen Vorteil ließ sich der 38-jährige Djokovic nicht mehr nehmen, nach 48 Minuten nutzte er seinen zweiten Satzball. Bei Misolic kamen die ersten Aufschläge viel zu wenig, deshalb kam er bei seinem Service kaum zu freien Punkten. Der zweite Satz gestaltete sich noch enger. Misolic fand beim Stand von 2:1 seinen ersten Breakball vor, den der Serbe dank eines starken Service aber wettmachen konnte. Gleich danach wurde es noch bitterer. Djokovic schaffte das Break zum 3:2 und das mit einem Passierschlag, nachdem Misolic nach einem Smash auf den Rücken gestürzt war.

Österreichs Nummer zwei konnte in der Folge noch zweimal verkürzen, verlor bei teils starkem Wind aber auch Satz Nummer zwei, diesmal nach 42 Minuten. Djokovic zeigte Emotionen, jubelte lautstark. Und nahm den Schwung mit und seinem Gegner gleich den Aufschlag ab. Nach einem weiteren Break des Favoriten zum 5:2, nach einem 15:40, war alles klar. Nur etwas mehr als zehn Minuten vor dem Ende des Fußball-Champions-League-Finales zwischen Paris St. Germain und Inter Mailand beendete Djokovic die Partie.

"Es war nicht so einfach"

Den Fußball-Schlager hätte sich das Tennis-Ass gerne vor dem TV zu Gemüte geführt, die Veranstalter waren diesem Wunsch aber nicht nachgekommen. Als nächste Hürde wartet auf Djokovic der Brite Cameron Norrie, der seinen Landsmann Jacob Fearnley 6:3,7:6(1),6:2 bezwang. "Es war nicht so einfach, es war doch meine erste Nightsession, da ist die Vorbereitung eine andere. Es war eine solide Leistung, Filip hat aber auch richtig stark gespielt", sagte der 100-fache ATP-Turniersieger im Interview auf dem Court Philippe-Chatrier. Wieder blieb er ohne Satzverlust.

Gegen einen österreichischen Spieler war es für den als Nummer sechs gesetzten Djokovic bei den French Open erst der zweite Sieg im fünften Duell. Misolic, dessen Toperfolg zuvor das Kitzbühel-Finale 2022 war, hatte sich erfolgreich durch die Qualifikation gekämpft und danach Bu Yunchaokete (CHN) sowie mit dem Kanadier Denis Shapovalov die Nummer 27 des Turniers ausgeschaltet.