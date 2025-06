Alcaraz & Bublik heiß auf Wimbledon

Carlos Alcaraz (22) und Alexander Bublik (28) haben in der Wimbledon-Generalprobe kräftig aufgezeigt: Der Spanier holt sich den Titel im Londoner Queen’s-Club, der Kasache triumphiert in Halle.

Carlos Alcaraz bleibt das Maß aller Dinge: Beim prestigeträchtigen Vorbereitungsturnier im Londoner Queen’s Club setzte sich der 22-Jährige im Finale gegen Jiri Lehecka (23) mit 7:5, 6:7(5), 6:2 durch und feierte damit seinen fünften Titel in dieser Saison. Seine aktuelle Siegesserie: 18 Matches in Folge gewonnen!

"Dieses Turnier ist wirklich speziell für mich. Ich bin so glücklich, dass ich die Trophäe wieder gewonnen habe", strahlte der Sieger. Alcaraz ist mit Siegen in Rotterdam, Monte Carlo, Rom, Roland Garros und im Queen's-Club wieder der große Topfavorit auf den Rasen-Thron an der Church Road.

Bublik schockt Medwedew in Halle

Auch in Halle setzte es eine Überraschung: Alexander Bublik (28) besiegte im Finale Daniil Medwedew (29) mit 6:3, 7:6(4). Der Kasache schlug den Russen damit erstmals überhaupt und zeigte nach seinem Achtelfinal-Erfolg gegen den Weltranglisten-Ersten Jannik Sinner (23) erneut Topform.

Für Medwedew ist es hingegen ein bitterer Trend: Der frühere US-Open-Sieger verlor bereits sein sechstes ATP-Finale in Folge.

Vondrousova & Kessler jubeln bei den Frauen

Bei den Frauen gingen die Titel nach Tschechien und in die USA: In Berlin gewann 2023 Wimbledon-Champ Marketa Vondrousova (25) gegen Wang Xinyu (23) (7:6, 4:6, 6:2), in Nottingham setzte sich McCartney Kessler (25) gegen Dajana Jastremska (25) mit 6:4, 7:5 durch, ihr zweiter WTA-Titel in diesem Jahr.