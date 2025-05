Alles richtig gemacht: Ofner qualifiziert sich für Rom-Masters-Hauptbewerb

Nach zwei Fersen-Operationen ist Tennis-Ass Sebastian Ofner wieder auf dem bestem Weg, in die Top 100 zurück zu kehren. Als einziger Österreicher.

Eigentlich hätte Ofner letzte Woche beim Challenger in Mauthausen aufschlagen sollen, wo der Steirer auch als Top-Österreicher angekündigt worden war. Doch er entschied sich angesichts stark ansteigender Formkurve, für das Mini-Turnier in der Heimat abzusagen und stattdessen es über die Qualifikation ins Hauptfeld des Masters-1000-Turniers in Rom zu schaffen. Mit Erfolg!

Nach einem 6:4, 6:4 gegen Majchrzak (POL) besiegte Ofner auch den Deutschen Yannick Hanfmann in der zweiten Qualifikationsrunde nach einem umkämpften ersten Satz nach 89 Minuten 7:6(1), 6:2. Ofner hatte im ersten Satz schon bei 5:4 zwei Satzbälle, musste aber noch ins Tiebreak, das er dann dominierte. Mit Breaks zum 2:0 und 4:1 waren im zweiten Satz schnell die Weichen zum Sieg gestellt.

Damit darf der 28-Jährige zum zweiten Mal in Folge im Hauptbewerb im Foro Italico aufschlagen. Seinen Auftakt-Gegner erfährt Ofner erst nach Zulosung der Qualifikanten. Fix ist, dass jeder der zwölf Qualifikanten im Falle eines Auftaktsieges in Runde zwei auf einen Gesetzten trifft.