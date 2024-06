Andy Murray muss kurz vor Wimbledon & Olympia unters Messer

Gut eine Woche vor Wimbledon haben Andy Murrays Rückenprobleme einen chirurgischen Eingriff erfordert.

Das Management der früheren Nummer eins der Tennis-Welt bestätigte den Eingriff am Samstag, ohne Details zu nennen, wie die Nachrichtenagentur AP berichtete. Am Mittwoch hatte der 37-jährige Schotte Murray in seinem Zweitrundenmatch beim Rasen-Turnier im Londoner Queen's Club schon nach wenigen Spielen gegen den Australier Jordan Thompson aufgegeben.

Einen Tag zuvor hatte Murray noch sein 1000. Einzel auf der ATP-Tour bestritten und dabei seinen 739. Sieg gefeiert. Murray plagt sich seit Langem mit einer ganzen Reihe von Verletzungen. Der seit Jahren mit einer künstlichen Hüfte spielende Brite hat angekündigt, seine Karriere in diesem Jahr sehr wahrscheinlich zu beenden. Bei Olympia in Paris will der zweimalige Goldmedaillen-Gewinner im Einzel aber noch antreten. Wimbledon hatte er 2013 und 2016 gewonnen. Das Grand-Slam-Turnier beginnt am 1. Juli.

Sollte die Rückenproblematik aber einer länger anhaltende sein, dann wackelt möglicherweise der geplante Olympiatrip von Murray. Dies wiederum würde Dominic Thiem nutzen, der noch ein Kandidat auf eine der "speziellen Wildcards" für ehemalige Grand-Slam-Sieger wäre.