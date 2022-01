Falsches Visum? Einreise-Chaos um Djokovic

Nach dem Wirbel um seine Ausnahmegenehmigung für die Australian Open hatte der wohl ungeimpfte Tennis-Topstar Novak Djokovic nun offenkundig Probleme bei der Einreise in Melbourne. Bei der Ankunft auf dem Flughafen der Metropole sei festgestellt worden, dass das Visum des Serben nicht gültig ist, berichteten australische Medien am Mittwoch. Demnach sei mit den von Djokovic vorlegten Dokumenten die Einreise für Ungeimpfte nicht möglich.

Djokovic landed about 30 mins ago. Federal officials realised hours before his visa application was erroneous. Border Force asked Vic authorities to support visa, which was rejected. BF has discretion to allow entry, but his pathway in is uncertain https://t.co/TM5BF0Gu80 @theage https://t.co/ytB34ldarX