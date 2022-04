Leistenbruch! Monatelange Pause für Medwedew

Daniil Medwedew fällt wegen einer Leistenbruch-Operation vier bis acht Wochen aus.

Der Weltranglisten-Zweite aus Russland, der kürzlich nach einer Viertelfinal-Niederlage gegen Hubert Hurkacz in Miami die Rückkehr auf Platz eins verpasst hatte, gab dies am Samstag bekannt. "Ich habe in den vergangenen Monaten mit einem kleinen Leistenbruch gespielt.

Gemeinsam mit meinem Team habe ich beschlossen, einen kleinen Eingriff vornehmen zu lassen, um das Problem zu lösen", teilte Medwedew mit. Er werde voraussichtlich ein bis zwei Monate ausfallen. Damit ist sein Antreten bei den French Open Ende Mai natürlich sehr fraglich.