Misolic qualifiziert sich für Båstad-Hauptfeld

Filip Misolic hat sich für das Hauptfeld des ATP250-Turniers in Båstad qualifiziert. Der Steirer besiegte den Schweden Olle Wallin klar in zwei Sätzen. Bereits am Dienstag trifft er auf den Dänen Elmer Møller.

Der 23-jährige Österreicher Filip Misolic setzte sich in der zweiten Qualifikationsrunde in Båstad gegen den Schweden Olle Wallin mit 7:6(2), 6:2 durch. Damit erreichte der Steirer den Hauptbewerb des ATP250-Turniers. Sofortige neue Herausforderung Bereits am Dienstag erwartet Misolic die nächste Aufgabe. Am Center Court trifft er in der vierten Partie des Tages auf den Dänen Elmer Møller. Zur gleichen Zeit bestreitet Sebastian Ofner sein Erstrundenmatch gegen den an Nummer sieben gesetzten Damir Dzumhur aus Bosnien-Herzegowina.