Out! Ofner kämpft, aber US-Boy Nakashima ist zu stark

Sebastian Ofner ist beim ATP-Masters in Madrid in der zweiten Runde gegen Brandon Nakashima ausgeschieden. Der Steirer zeigte sich aber nach seiner Verletzungspause konkurrenzfähig.

Am Freitag unterlag Ofner dem US-Amerikaner Nakashima (ATP-32) mit 3:6, 5:7. Trotz der Niederlage präsentierte sich der Österreicher vor dem Sandplatzklassiker in Rom in guter Form.

Knapper zweiter Satz

Nach einem schwachen ersten Satz kämpfte Ofner im zweiten Durchgang deutlich besser. Im Tiebreak machte er jedoch zwei Fehler zu viel und musste schließlich die Niederlage hinnehmen.

Comeback nach Verletzung

Für Ofner (ATP-153) war es der erste Auftritt auf ATP-Level seit dem Spätsommer 2023. Nach Fersenoperationen kehrte er erst im März zurück und spielte zuletzt Challenger-Turniere.

Nakashima zu stark

Der US-Amerikaner nutzte seinen ersten Breakball im ersten Satz souverän und ließ Ofner kaum Chancen.