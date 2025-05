Tennis-Duo Djokovic/Murray geht nach Misserfolgen getrennte Wege

Novak Djokovic und Andy Murray haben ihre überraschende Zusammenarbeit nach nur sechs Monaten beendet. Der Serbe trennt sich vom britischen Tennis-Star als Trainer kurz vor den French Open.

Die ungewöhnliche Trainer-Partnerschaft zwischen Novak Djokovic und Andy Murray ist bereits wieder Geschichte. Der 37-jährige Serbe hatte den ehemaligen Weltranglistenersten zu Jahresbeginn als Coach verpflichtet, doch die erhofften Erfolge blieben aus.

Misserfolge auf der Tour

Bei den Australian Open musste Djokovic im Halbfinale gegen Alexander Zverev verletzt aufgeben. Auch danach fand der Rekord-Grand-Slam-Sieger nicht zu alter Stärke zurück. Lediglich in Miami erreichte er ein Finale, verpasste dort aber seinen 100. ATP-Titel. Auf Sandplatz verlief die Saison bisher enttäuschend mit Erstrundenniederlagen in Monte-Carlo und Madrid.

Vorbereitung auf French Open

Aktuell verzichtet Djokovic sogar auf das Masters-Turnier in Rom und will sich stattdessen beim Turnier in Genf auf die am 25. Mai beginnenden French Open vorbereiten. In den sozialen Medien bedankte sich der Serbe bei Murray: "Danke Coach Andy für all die harte Arbeit, den Spaß und die Unterstützung auf und neben dem Court in den vergangenen sechs Monaten."

Murray dankt für Chance

Auch der ehemalige Weltranglistenerste Murray, der 2023 seine Karriere beendet hatte, reagierte mit einem Dankespost: "Danke Novak für die unglaubliche Chance, mit dir zusammenzuarbeiten." Die genauen Gründe für die Trennung wurden nicht genannt.