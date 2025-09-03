Traum-Halbfinale: Djokovic bittet Alcaraz zum Tanz

Auf US-Lokalmatador und Vorjahresfinalist Taylor Fritz ruhten die Hoffnungen – doch Novak Djokovic ließ ihm im Viertelfinale der US Open letztlich keine Chance. Nun kommt es im Halbfinale zum großen Showdown zwischen dem serbischen Altmeister und Shootingstar Carlos Alcaraz.

Seinen Einzug ins Traum-Halbfinale der US Open gegen Carlos Alcaraz feierte Tennis-Superstar Novak Djokovic auf besondere Art – mit einem Tänzchen für seine Tochter Tara! Der 38-Jährige hatte wegen des Matches ihren 8. Geburtstag verpasst, was ihr gar nicht gefiel. „Deshalb ist dieser Sieg ein großes Geschenk für sie“, erklärte Djokovic nach dem 6:3, 7:5, 3:6, 6:4 gegen US-Vorjahresfinalist Taylor Fritz. Am Freitag wartet nun der große Showdown mit dem Spanier.

Djoker ist K-Pop-Fan

Den kleinen Tanz zum Lied "Soda Pop" der K-Pop-Band Demon Hunters, den der 38-jährige Serbe nach dem Erfolg präsentierte, habe ihm Tara beigebracht. "Sie wird mich morgen bewerten. Hoffentlich bringe ich sie zum Lachen, wenn sie aufwacht", meinte er und formte mit seinen Händen ein Herz.

In New York fordert Djokovic nun auf seinem erhofften Weg zum 25. Grand-Slam-Titel "die Großen Zwei" zum Tänzchen auf, wie Alcaraz und Jannik Sinner mittlerweile manchmal gewürdigt werden. "Alle erwarten und erhoffen sich wahrscheinlich ein Finale zwischen den beiden. Ich werde versuchen, die Pläne der meisten Leute zu durchkreuzen", kündigte Djokovic an.

53. Grand-Slam-Halbfinale von Djokovic

Einmal mehr kann die frühere Nummer eins der Welt in der entscheidenden Phase eines Grand-Slam-Turniers ein gewichtiges Wort mitreden. Er wolle Familienfeiern wie die Geburtstage seiner Kinder nur noch ungern verpassen, hatte Djokovic zu Beginn der US Open gesagt. Etwas wacklig war er ins Turnier gestartet. Am Freitag spielt er in seinem 53. Halbfinale bei einem der vier wichtigsten Turniere gegen French-Open-Champion Alcaraz um das Finale.

Die vergangenen beiden Duelle mit Alcaraz im Viertelfinale der Australian Open und im Endspiel der Olympischen Spiele 2024 in Frankreich gewann Djokovic. Zuvor hatte er 2024 das Wimbledon-Finale gegen den Spanier verloren, es war sein bisher letztes Endspiel auf Major-Niveau. Der "Djoker" liegt mit insgesamt 5:3-Siegen voran. Der Weltranglisten-Zweite Alcaraz zeigt sich allerdings gerade in Topform. "Es wird auf jeden Fall viel gelaufen", blickte Djokovic auf das Duell mit dem 16 Jahre jüngeren Spanier voraus.

Erfolgsserie gegen Fritz auf 11:0 Siege ausgebaut

Die zwei Tage Pause kommen ihm gelegen. Denn das Alter geht an ihm nicht spurlos vorbei. "Der Schlüssel wird sein, meinen Körper in Form zu bringen und bereit zu sein, wenn nötig fünf Sätze zu spielen", sagte Djokovic. "Normalerweise spiele ich gern die großen Matches auf der großen Bühne. Ich bin mir nur nicht sicher, wie sich mein Körper anfühlen wird."

Gegen Fritz stützte er sich auf seinem Schläger ab, als er nach einem Ballwechsel über 19 Schläge einen Matchball vergeben hatte. Bei der dritten Chance zur Entscheidung nahm ihm der Weltranglisten-Vierte mit einem Doppelfehler die Arbeit ab. Die Erfolgsserie gegen den 27-jährigen US-Amerikaner baute er auf eindrucksvolle 11:0 Siege aus.

"Es war ein unglaublich enges Match. Ich war glücklich, ein paar wichtige Breakchancen abzuwehren", sagte Djokovic. Einen Physiotherapeuten wie in drei der vier Runden zuvor brauchte er diesmal nicht. In der ersten Runde war der 24-fache Rekord-Grand-Slam-Sieger selbst überrascht gewesen, wie schlecht er sich fühlte und wie schwer er sich nach langen Ballwechseln erholte. In der dritten Runde zwickte der Rücken, im Achtelfinale gegen Jan-Lennard Struff wurde er am Nacken, Schulter und Arm behandelt.

Vor zwei Jahren hatte Djokovic in New York seinen 24. und bisher letzten Grand-Slam-Triumph gefeiert. Seitdem rennt er dem Titel Nummer 25, mit dem er sich zum alleinigen Rekordhalter vor der Australierin Margaret Court aufschwingen würde, bisher vergeblich hinterher. Auch bei den drei vorherigen Grand-Slam-Turnieren in dieser Saison stand er jeweils im Halbfinale. Weiter ging es für ihn nicht. Auch wegen manch körperlicher Probleme.

Alcaraz in Topform: Bald wieder Nummer 1?

In Australien gab Djokovic gegen Alexander Zverev wegen einer Oberschenkelverletzung auf. In Wimbledon schilderte er nach seiner Niederlage gegen Sinner, dass es sich für ihn anfühle, als würde er in diese Matches gegen Alcaraz und Sinner "mit halb-leerem Tank gehen". Ob er sich nun anders fühle als in Wimbledon? "Lasst uns abwarten. Im Moment fühle ich mich nicht frisch. Hoffentlich bin ich fit genug und spiele gut genug, um mit Carlos mitzuhalten. Dann kann es ein offenes Spiel werden."

Djokovic sieht sich allerdings einem Alcaraz in absoluter Topform gegenüber. Erst einmal hat dieser im Turnierverlauf seinen Aufschlag abgeben müssen. Gegen Jiri Lehecka zeigte er eine makellose Performance. "Ich habe wirklich ein fast perfektes Match gespielt. Ich fühle mich großartig und hungrig", erklärte Alcaraz. Der fünffache Major-Sieger würde Sinner am Montag als Nummer eins der Welt wieder ablösen, falls der Südtiroler nicht weiter kommt als er. "Wenn ich zu viel über die Nummer 1 nachdenke, werde ich zu viel Druck auf mich selbst ausüben und das will ich nicht."

Riesenlob erntete Alcaraz von Legende John McEnroe auf ESPN: "Alcaraz ist mit 22 Jahren der talentierteste Bursche, den ich je auf dem Tennisplatz gesehen habe. Das ist mehr als Roger Federer, Rafa Nadal und Djokovic, vor denen ich großen Respekt habe. Dieser Typ ist erstaunlich gut, wenn er in Form ist." Alcaraz sei einer der schnellsten Spieler, die je auf dem Platz gestanden sei. "Eine unglaubliche Persönlichkeit, die Einstellung ist fantastisch."