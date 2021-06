Thiem-Kumpel Novak in Wimbledon-Hauptfeld

Tennis-Superstar Dominik Thiem und sein 'Kumpel' Dennis Novak werden beim Major Turnier in London aufschlagen.

Dominic Thiem wird bei den All England Tennis Championships in Wimbledon fix nicht der einzige österreichische Vertreter im Männer-Einzel sein: Nach einigen Absagen, zuletzt von Rafael Nadal und David Goffin, rutschte Österreichs Nummer zwei, Dennis Novak, in das Hauptfeld. Der 27-jährige Niederösterreicher wird zum dritten Mal in der "main draw" stehen.



2020 hatte das Turnier wegen der Coronavirus-Pandemie nicht stattgefunden. 2019 scheiterte Novak in Runde eins, nachdem er 2018 nach erfolgreicher Qualifikation und insgesamt fünf Siegen in die dritte Runde eingezogen war. In bisher acht Major-Hauptbewerben für Novak sind jene zwei Siege 2018 an der Church Road die bisher einzigen.