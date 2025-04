Zverev tobt nach Technologie-Fehler: „Ich bin nicht verrückt!“

Alexander Zverev ärgerte sich beim Madrid Masters über eine umstrittene Technik-Entscheidung – und dokumentierte seinen Frust sogar auf Instagram.

Alexander Zverev hat sich beim Madrid Masters 1000 Turnier nach einem umstrittenen Technik-Entscheid lautstark beschwert. Trotz eines schlechten Starts und verlorenem ersten Satz kämpfte sich der Weltranglisten-Zweite gegen Alejandro Davidovich Fokina mit 2:6, 7:6(3), 7:6(0) ins Achtelfinale. Dort trifft der topgesetzte Deutsche auf Francisco Cerundolo.

Während der Partie sorgte eine Entscheidung des elektronischen Systems für Ärger. Zverev, überzeugt davon, dass der Ball klar im Aus war, fotografierte die Stelle auf dem Platz und veröffentlichte das Bild auf Instagram mit dem Kommentar: „Interessante Entscheidung“.

Zverev erklärte auf der Pressekonferenz:

„Um ehrlich zu sein, denke ich, dass es in dem Moment einen Fehler im System gab. Ich bin ein Befürworter der Technologie, aber dieser Ball war vier oder fünf Zentimeter im Aus, nicht ein oder zwei Millimeter. Ich bin zum Schiedsrichter gegangen und habe gesagt: 'Bitte, schau dir das an, ich bin nicht verrückt.' Ich bin gespannt, was passiert und welche Strafe ich bekomme, obwohl ich im Recht bin. Normalerweise funktioniert das System sehr zuverlässig, deshalb weiß ich nicht, was hier passiert ist.“

Zverev betonte, dass der Schiedsrichter keine Schuld treffe, da laut Reglement ein Verlassen des Stuhls zur Überprüfung untersagt sei. „Trotzdem werde ich mit den ATP-Supervisoren sprechen. Wie gesagt, es war keine normale Situation.“