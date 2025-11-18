Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz 100 Ideen für NÖ
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Tennis
  4. Davis Cup
belgien
© getty

Tennis:

Davis Cup-Sensation! Belgien schlägt Frankreich 2:0

18.11.25, 21:18
Teilen

Belgien hat als erste Nation das Halbfinale im Davis Cup erreicht. Das Team besiegte Frankreich überraschend klar mit 2:0 und wartet nun auf den Sieger aus dem Duell Italien gegen Österreich.

Belgien bestreitet sein Halbfinale am Freitag (17.00 Uhr) gegen den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Italien und Österreich. Die ÖTV-Auswahl von Teamchef Jürgen Melzer tritt am Mittwoch (16.00 Uhr/live ORF 1) als Außenseiter gegen die Italiener an, die auf ihre Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verzichten müssen.

Collignon dreht Match

Raphael Collignon brachte Belgien in Führung, obwohl er im ersten Satz mit 2:6 zurücklag. Der Weltranglisten-86. besiegte die Nummer 35 der Welt, Corentin Moutet, mit 2:6,7:5,7:5. Damit gelang dem Belgier eine bemerkenswerte Aufholjagd.

Bergs sichert Halbfinaleinzug

Im zweiten Einzel behielt Zizou Bergs (Weltranglisten-43.) gegen Arthur Rinderknech (Platz 29.) die Nerven. Der Belgier gewann mit 6:3,7:6(4) und verwertete dabei seinen zweiten Matchball. Durch diesen Sieg war das Duell entschieden.

Doppel nicht mehr nötig

Da Belgien bereits nach den beiden Einzeln mit 2:0 führte, wurde das abschließende Doppel-Match nicht mehr gespielt. Die Belgier ziehen damit vorzeitig ins Halbfinale des Davis Cup ein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden