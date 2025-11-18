Davis Cup-Sensation! Belgien schlägt Frankreich 2:0

Belgien hat als erste Nation das Halbfinale im Davis Cup erreicht. Das Team besiegte Frankreich überraschend klar mit 2:0 und wartet nun auf den Sieger aus dem Duell Italien gegen Österreich.

Belgien bestreitet sein Halbfinale am Freitag (17.00 Uhr) gegen den Sieger des Duells zwischen Titelverteidiger Italien und Österreich. Die ÖTV-Auswahl von Teamchef Jürgen Melzer tritt am Mittwoch (16.00 Uhr/live ORF 1) als Außenseiter gegen die Italiener an, die auf ihre Topspieler Jannik Sinner und Lorenzo Musetti verzichten müssen.

Collignon dreht Match

Raphael Collignon brachte Belgien in Führung, obwohl er im ersten Satz mit 2:6 zurücklag. Der Weltranglisten-86. besiegte die Nummer 35 der Welt, Corentin Moutet, mit 2:6,7:5,7:5. Damit gelang dem Belgier eine bemerkenswerte Aufholjagd.

Bergs sichert Halbfinaleinzug

Im zweiten Einzel behielt Zizou Bergs (Weltranglisten-43.) gegen Arthur Rinderknech (Platz 29.) die Nerven. Der Belgier gewann mit 6:3,7:6(4) und verwertete dabei seinen zweiten Matchball. Durch diesen Sieg war das Duell entschieden.

Doppel nicht mehr nötig

Da Belgien bereits nach den beiden Einzeln mit 2:0 führte, wurde das abschließende Doppel-Match nicht mehr gespielt. Die Belgier ziehen damit vorzeitig ins Halbfinale des Davis Cup ein.