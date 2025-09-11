Alles zu oe24VIP
Rodionov Melzer
© Gepa

Final 8 als Ziel:

ÖTV-Team vor Davis-Cup-Kracher in Ungarn – Rodionov eröffnet gegen Marozsán

11.09.25, 14:27
Österreichs Davis-Cup-Team tritt am Freitag und Samstag in Debrecen gegen Ungarn an – mit Außenseiterchancen, aber viel Kampfgeist. Jurij Rodionov eröffnet gegen Fábián Marozsán, Filip Misolic gibt sein Auswärtsdebüt.

Jurij Rodionov eröffnet am Freitag gegen Ungarns Topspieler Fábián Marozsán den Länderkampf. Der Niederösterreicher hat bisher alle Duelle mit dem Weltranglisten-56. verloren, fühlt sich aber durch gute Challenger-Ergebnisse gestärkt. „Wir sind ready, unser letztes Hemd zu geben, um für eine Überraschung zu sorgen“, sagte der 26-Jährige.

Misolic vor Auswärtspremiere im Davis Cup

Filip Misolic trifft am Freitag auf Márton Fucsovics und bestreitet damit sein erstes Davis-Cup-Auswärtsspiel. Nach einer kurzen Erkrankung Ende August meldete er sich rechtzeitig fit. „Es passt alles, ich fühle mich gut vorbereitet“, betonte der Steirer, der die Bedingungen in der neuen Fönix-Arena in Debrecen als „medium-schnell“ beschrieb.

Melzer setzt auf Teamgeist und Tagesform

ÖTV-Kapitän Jürgen Melzer rechnet mit einem schweren Duell. Ungarn sei mit zwei Top-60-Spielern klar zu favorisieren, habe Heimvorteil und optimale Rahmenbedingungen. „Es wird morgen zwei sehr gute Leistungen brauchen, von den Trainingsleistungen her war es top“, meinte Melzer. Gleichzeitig setzt der Ex-Profi auf die mannschaftliche Geschlossenheit.

Chance auf historische Final-Qualifikation

Mit einem Sieg könnte Österreich erstmals seit 2012 wieder unter die besten acht Nationen im Davis Cup einziehen. Damals standen noch Spieler aus den Top 20 zur Verfügung, erinnerte Melzer. „Doch mit guter Chemie in der Mannschaft kann man einiges wettmachen und Favoriten stürzen.“

