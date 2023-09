Djokovic stürmt bei US Open ins Viertelfinale

Rekord-Grand-Slam-Champion Novak Djokovic (23 Siege) ist in eindrucksvoller Manier im das Viertelfinale der US Open 2023 eingezogen und hat dabei für einen neuen Meilenstein gesorgt.

Djokovic ist den US Open voll auf Rekordkurs! Der Serbe löste bei seinem Triumph über den kroatischen Qualifikanten Borno Gojo (6:2, 7:5, 6:4) nicht nur sein 13. Viertelfinal-Ticket in New York, sondern avancierte gleichzeitig auch zum ersten Spieler überhaupt, der mindestens 85 Siege bei allen vier Grand-Slam-Turnieren eingefahren hat.

In der ewigen Bestenliste (die meisten Siege bei Grand-Slam-Turnieren) hat der 36-Jährige damit noch zwei Athleten vor sich. Nur Tennis-Legende Roger Federer (369) und Serena Williams (365) weisen aktuell noch mehr Erfolge als der "Djoker" auf. Doch spätestens bei den French-Open 2024 könnte sich das ändern. Bis zum Finale in Paris wären es nämlich noch zehn Siege.

Djokovic plant 8.Streich gegen Lokalmatador Fritz

Auf dem Weg zum 24. Grand-Slam-Titel trifft Djokovic am Dienstag im Viertelfinale nun auf Lokalmatador Taylor Fritz. "Er spielt großartiges Tennis, besonders zu Hause. Es wird offensichtlich noch schwerer und ich fühle mich bereit", sagte der 36-Jährige über seinen Gegner.

Doch blickt man auf die Bilanz, wird das eine klare Angelegenheit für den dreifachen US-Open-Champion von 2011, 2015 & 2018. Denn der Serbe ging in den bisherigen sieben Duellen gegen den 25-jährigen US-Amerikaner jeweils als Sieger vom Platz und gab dabei lediglich zwei Sätze ab.

© Getty Taylor Fritz hofft auf seinen ersten Sieg gegen Djokovic. ×

In New York spielt Fritz derzeit jedoch stark auf und hat als einziger Viertelfinalist noch keinen Satz abgegeben. Auch gegen den Schweizer Qualifikanten Dominic Stricker blieb er mit 7:6(2),6:4,6:4 makellos. "Novak ist Novak. Es ist schwer. Es gibt niemanden, der so eine Bilanz gegen mich hat, deshalb hoffe ich, dass ich ihn einmal schlage", erklärte der Weltranglisten-Neunte.